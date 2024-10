Mauricio e Piquerez iniciam processo de transição física e ficam perto de reforçar o Palmeiras

O Palmeiras ganhou duas boas notícias na reapresentação da equipe na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol. O lateral-esquerdo Piquerez e o meio-campista Mauricio iniciaram o processo de transição física e se aproximaram de retorno ao Verdão. A dupla trabalhou à parte no campo com membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Piquerez vem sendo baixa no Palmeiras desde julho. O uruguaio sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia no local. Sua última partida pelo clube foi no dia 17 de julho, na derrota por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela 17ª rodada do Brasileirão. Em sua ausência, Caio Paulista assumiu a posição de titular.

O clube não divulgou o prazo de retorno do atleta para os gramados, mas o técnico Abel Ferreira chegou a dizer, em agosto, que o atleta não jogava mais nesta temporada. Porém, com boa evolução após a lesão, o jogador pode virar opção para o treinador nas últimas rodadas do Brasileirão.