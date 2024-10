De olho na final, Botafogo e Galo terão de superar as equipes com mais semifinais na Libertadores

As semifinais da Copa Libertadores estão chegando. De um lado, batalharão Atlético-MG e River Plate-ARG, enquanto do outro, Botafogo e Peñarol brigarão por uma vaga na grande final. Entretanto, para que as equipes brasileiras consigam avançar à decisão, elas terão que superar os clubes com mais semifinais na história da competição, segundo dados do Sofascore.

Será apenas a terceira vez que o Botafogo participará de uma semifinal de Libertadores, enquanto o Galo irá para sua quarta. Por sua vez, River Plate e Peñarol somam juntos 42 participações em semifinais, sendo 21 para cada, um recorde na história do torneio.