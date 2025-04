Santos aposta na volta de Neymar para despertar no Brasileirão e frear empolgação do Fluminense

Neymar é a grande esperança de volta por cima do Santos nesta largada de Brasileirão. Após 40 dias ausente dos gramados por causa de uma lesão muscular, o camisa 10 retorna neste domingo, às 19h30, diante do empolgado Fluminense, no Maracanã, para resgatar a confiança no time paulista. O astro deve iniciar na reserva, mas sua presença serve de motivação para o elenco que o idolatra "despertar".

Bastaram duas rodadas neste retorno à elite nacional para o Santos ligar o sinal de alerta na competição. Permitir a virada ao Vasco (2 a 1 em São Januário) e a igualdade ao Bahia (2 a 2 na Vila Belmiro) aumentaram o tom das cobranças sobre o técnico Pedro Caixinha, que vai ter em Neymar um escudo contra a crise.

Como o camisa 10 ainda carece de ritmo de jogo, ele deve ser opção para a segunda etapa no Maracanã. Porém, costuma "jogar junto" com os companheiros como já fizera diante do Corinthians, na semifinal do Paulistão, orientando a equipe, pressionando a arbitragem e até vibrando em lances ofensivos - na ocasião, o time caiu por 2 a 1.