De la Cruz sofre lesão muscular na coxa direita e vira baixa no Flamengo

Após exames, De la Cruz teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita, conforme informado pelo Flamengo, nesta terça-feira. O uruguaio não teve o tempo de recuperação divulgado.

O meia teve que ser substituído no começo do segundo tempo do empate contra o Corinthians, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. No lugar dele, Filipe Luís optou por acionar o argentino Carlos Alcaraz.

Recentemente, De la Cruz teve esse mesmo problema. A parte física do uruguaio, portanto, é tópico de preocupação no Flamengo.