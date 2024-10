Com um a mais, Palmeiras vence o Botafogo no Canindé e avança à final do Brasileiro sub-17

O Palmeiras garantiu a vaga na final do Campeonato Brasileiro sub-17, nesta terça-feira, depois de vencer o Botafogo, por 2 a 1, em jogo de volta da semifinal, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Antônio Marcos e Murilo Dourado fizeram os gols das Crias da Academia, enquanto Waldemir anotou o do time carioca.

O Glorioso saiu na frente e abriu o placar com Waldemir, aos 22. Dez minutos depois, porém, o time visitante viu o zagueiro Yudi ser expulso e ficou com um a menos. O Verdão aproveitou a superioridade numérica, buscou o empate com Antônio Marcos e virou com Murilo Dourado.

No primeiro jogo, o Alviverde já havia vencido por 1 a 0, no Nilton Santos, com gol de Erick Belé. Agora, o Verdão aguarda seu adversário da final, que saída do confronto entre Santos e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira.