Com gol no fim, Mirassol vence o CRB pela Série B e abre distância para o quinto colocado Ceará

O JOGO

O Mirassol foi melhor no primeiro tempo e teve a principal oportunidade para abrir o placar. Nos acréscimos, Dellatorre ficou cara a cara com Matheus, chutou cruzado e viu o goleiro do CRB defender com a perna.

O clube paulista seguiu tendo mais a bola na etapa complementar. Dellatorre, novamente, teve a melhor chance para marcar. Ele invadiu a área e, sozinho, finalizou rasteiro para outra boa defesa de Matheus.

Aos 43 minutos, Iury Castilho roubou a bola do zagueiro Saimon no meio-campo, tabelou com Danielzinho e, de frente com o goleiro do CRB, bateu colocado para garantir a vitória para o Mirassol.