Charles se destaca defensivamente e vira alternativa para Ramón Díaz no Corinthians

O volante Charles tem aproveitado as últimas oportunidades com a camisa do Corinthians. Conhecido pela qualidade defensiva, o atleta foi um dos poucos a se salvar na eliminação para o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil.

Charles é visto como um jogador capaz de trazer equilíbrio ao time, fazendo o chamado "jogo sujo". Se com a bola nos pés o camisa 8 não chama tanta atenção, o atleta é valorizado pela capacidade de desarmar e interceptar jogadas. O jogador costuma pressionar bastante o portador da bola do time adversário.

O atleta de 28 anos ganhou espaço inicialmente com o técnico Ramón Díaz justamente pela força defensiva. Depois, com a comissão técnica optando por um meio-campo de mais recurso ofensivo, Breno Bidon e André Carrilo largaram em vantagem.