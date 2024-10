Carille justifica dificuldades do Santos em vitória sobre o Ceará: "Entregamos bolas simples"

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0, nesta terça-feira, na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o técnico Fábio Carille deixou claro que o Peixe poderia ter apresentado um futebol melhor, especialmente no segundo tempo.

"Sofremos um desgaste muito grande pelas nossas escolhas. Erramos passes que não podemos. Tivemos que fazer transições defensivas. O jogo ficou pesado. Nossas decisões com a bola no pé tinham que ser melhores. Primeiro tempo eu gostei. No segundo faltou ser melhor essa questão (bola no pé)", disse.