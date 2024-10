Sub-13 e sub-14 do Palmeiras superam Joseense e avançam às quartas do Paulista

Neste domingo, as equipes sub-13 e sub-14 do Palmeiras venceram a Joseense, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pela volta das oitavas de final do Campeonato Paulista e avançaram para as quartas. Os mais novos ganharam de 9 a 0, com gols de Gabriel Bueno, Guilherme (duas vezes), Maicon (duas vezes), Miguel, Luis Fhelipe, José Miguel e Willian. Enquanto os mais velhos fizeram o 3 a 2, com tentos de Enzo Estêvão, Luis Augusto e um contra.

O time sub-13 enfrentará o Prata da Casa nas quartas de final. O Verdão venceu todos os 18 jogos que disputou na competição, marcando 94 gols e sofrendo apenas nove.

Já o adversário do Sub-14 será o São Caetano. A equipe palestrina realizou 18 partidas no Paulista, conquistando 15 vitórias, dois empates e sofrendo uma única derrota, com um total de 88 gols marcados e nove sofridos.