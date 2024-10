River Plate divulga relacionados para jogo contra o Atlético-MG com volta de ídolo após 10 meses

Os relacionados do River Plate para o jogo com o Galo ainda conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Miguel Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, Fabricio Bustos, ex-Internacional, e Nacho Fernández, ex-Atlético-MG. Atletas com passagens pelo futebol europeu, como Acuña e Lanzini também estão na lista.

? Los convocados por Marcelo Gallardo para viajar a Brasil por el partido de ida de las semifinales de la #Libertadores ? Atlético Mineiro. ??#VamosRiver ??? pic.twitter.com/N0rfE7rKaX ? River Plate (@RiverPlate) October 21, 2024 Veja todos os relacionados do River Plate Goleiros: Armani e Ledesma