Giro europeu: Nottingham vence o Crystal Palace e se aproxima do G4 do Campeonato Inglês

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Pepelu abriu o placar de pênalti para o Valencia. Álex Muñoz empatou para os visitantes aos 43.

O Las Palmas virou na segunda etapa. Aos 7, Campaña achou Fábio Silva, que mandou para as redes. Com 23 minutos, Pepelu agrediu Rodríguez em confusão e foi expulso.

Com um a mais, o Las Palmas chegou ao terceiro com Moleiro, aos 39. Tárrega chegou a diminuir para o Valencia aos 48, mas não foi suficiente para o empate.

Com a vitória, o Las Palmas sobe para a 19ª posição, com seis pontos, mesma pontuação do Valencia, que passa a ser o lanterna. Na próxima rodada, o Valencia visita o Getafe, no domingo, às 12h15. Já o Las Palmas recebe o Girona, no sábado, às 13h30.