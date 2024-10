Estêvão bate recorde de Neymar em vitória do Palmeiras no Brasileirão

Dessa forma, Estêvão ainda pode bater outro recorde e se tornar o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 anos. No momento, o posto é ocupado por: Ferretti (Botafogo), na Taça Brasil de 1968; Amoroso (Guarani), em 1994; e Keirrison (Coritiba), em 2008. Os três atletas possuíam 19 anos quando conquistaram este feito.

Com a vitória sobre o Juventude, o Palmeiras atingiu 60 pontos, na segunda posição, e ficou a apenas um do Botafogo, líder da Série A. Aliás, vale dizer que ainda há um embate entre os dois nesta reta final do torneio, no Allianz Parque.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada.