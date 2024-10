Veja cinco motivos para acreditar na classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil

2 - Bom momento ofensivo



A equipe de Ramón Dìaz vive fase artilheira. São 16 bolas na rede nos últimos sete jogos, gerando uma média de 2,28 gols por embate.

3 - Brilho de Yuri Alberto



Após receber fortes críticas ao longo do ano, Yuri Alberto parece ter se reencontrado com o bom futebol. O atacante vive um bom momento, com quatro gols em suas últimas quatro aparições. Na temporada, são 21 bolas na rede e oito assistências em 48 partidas.

4 - Força nas copas



Apesar de estar sofrendo no Brasileirão, o Corinthians vem se mostrando um time copeiro em 2024. O clube está na semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana. No torneio nacional, são cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. No continental, são sete êxitos, uma igualdade e dois reveses.