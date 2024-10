Gabi Portilho é cortada da Seleção feminina; Marília, do Cruzeiro, é convocada para amistosos

???MARÍLIA É SELEÇÃO! Nossa atacante, que tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2025, foi convocada para os amistosos da Seleção Brasileira contra a Colômbia.

A coroação de uma grande temporada, flecheira! Parabéns e boa sorte ? pic.twitter.com/ogR5UTD82Q

? Cruzeiro Feminino ? (@CruzeiroFem) October 20, 2024

Marília foi chamada no lugar de Gabi Portilho, que sentiu um desconforto no joelho direito e vai desfalcar a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Colômbia nos dias 26 e 29 de outubro, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Indicada ao Prêmio Bola de Ouro, Portilho estava com o Corinthians para a disputa da Libertadores feminina em Assunção, no Paraguai. A atacante entrou em campo apenas duas vezes durante a competição, ainda na fase de grupos. Neste sábado, As Brabas conquistaram o título sobre o Santa Fé, da Colômbia, com a vitória por 2 a o.