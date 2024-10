Diretor do Corinthians diz que Daronco ganhou camisa do Flamengo; Marcos Braz tira sarro

Diretor jurídico do Corinthians, Vinicius Cascone saiu da Neo Química Arena revoltado após o empate de 0 a 0 com o Flamengo, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Ele afirmou que viu um membro da delegação do clube carioca entregar uma camisa do Rubro-Negro ao árbitro Anderson Daronco.

Indignado, Cascone foi até o vestiário da arbitragem e pediu para que este fato fosse registrado na súmula da partida.

Do outro lado, Marcos Braz tirou sarro da reclamação. O vice de futebol do Flamengo contestou as decisões da arbitragem em Itaquera.