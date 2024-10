Com um a menos, Operário-PR segura empate diante do Paysandu pela Série B

O Paysandu abriu o placar logo no primeiro tempo. Paulinho Bóia conduziu pela ponta direita e cruzou na medida para Ruan Ribeiro, que antecipou a marcação e cabeceou para o fundo do gol, aos 15 minutos.

O empate do Operário-PR saiu apenas na segunda etapa. Depois de revisão no VAR, o árbitro anotou pênalti de Bryan Borges em Rodrigo. Maxwell foi o encarregado pela cobrança e deixou tudo igual no placar, aos 13 minutos.

Aos 27, William Machado recebeu cartão vermelho direto, após parar um contra-ataque do Paysandu com falta e deixou o Operário-PR com um homem a menos. O time da casa segurou a pressão nos minutos finais e garantiu um ponto.