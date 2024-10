Romero vê Corinthians confiante para buscar virada na Copa do Brasil e espera festa em Itaquera

O Corinthians está pronto para enfrentar o Flamengo, neste domingo, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O atacante Ángel Romero afirmou que o elenco está confiante para buscar a virada e destacou a importância de contar com o apoio da Fiel na Neo Química Arena.

"É uma semifinal de copa, a gente sabe que o que vai enfrentar. Mas estamos preparados, com muita confiança, depois do jogo que fizemos contra o Athletico. Todo jogo na Arena se vive de uma forma especial. A torcida sempre lota e acompanha", disse o paraguaio.

"Amanhã será uma festa. Todo mundo sabe da importância do jogo. Vamos entrar com a concentração que tivemos nos últimos jogos. Ganhamos do Flamengo lá dentro no último jogo, tomara que a gente consiga essa classificação que nos leva para a final", finalizou.