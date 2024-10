Richarlison fala sobre recuperação e volta ao Tottenham após quase 2 meses

O atacante Richarlison foi uma importante novidade do Tottenham em campo na goleada sobre o West Ham, pelo Campeonato Inglês. Recuperado de uma lesão muscular após quase dois meses, o Pombo começou o jogo deste sábado no banco e entrou no segundo tempo, atuando por cerca de dez minutos.

"Eu me senti bem, deu uma abafada, fazia tempo que eu não entrava. É normal, agora é continuar trabalhando forte", afirmou o atleta, em entrevista à ESPN.

Richarlison está consciente de que vai precisar correr atrás do tempo perdido. A recuperação do jogador foi tratada com bastante cautela junto à comissão técnica do Tottenham para evitar novos problemas físicos no futuro. O atacante vem sofrendo com lesões desde a temporada passada.