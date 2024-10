PSG supera Strasbourg em casa e assume a liderança do Francês

Neste sábado, o Paris Saint-Germain venceu o Strasbourg, por 4 a 2, pela oitava rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes. A vitória fez com que os mandantes assumissem a liderança do torneio.

Com 20 pontos, o time de Luis Enrique está com a mesma pontuação do Monaco, mas com vantagem no saldo de gols. Já os visitantes permanecem com dez, na sétima posição.

Em seu próximo compromisso, o PSG foca na Liga dos Campeões, em que enfrenta o PSV. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes.