Mateus Alves e Orlando Luz são campeões nas duplas em Campinas

Já Mateus Alves, 168º em duplas na ATP , falou que costumava assistir ao torneio quando ainda era juvenil e, por isso, comemorou muito a vitória ao lado do novo parceiro. Este é o quinto título de Challenger de duplas de Alves, sendo tão importante quanto o de Antofagasta em setembro.

"É muito importante vencer aqui, este torneio tão tradicional no Brasil e perto de casa, que eu costumava vir ver quando era menor. Agora vamos para Curitiba", disse.

Pelo título em Campinas, Mateus e Orlando ganharam US$ 7.580 como premiação e 100 pontos no ranking. Mena e Vera levam 60 pontos e US$ 4.400.