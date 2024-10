Corinthians x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa do Brasil

O Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Para avançar à grande decisão, o Timão precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 do jogo da ida, no Maracanã.

Uma vitória de pelo menos dois gols de diferença no tempo normal garante a classificação ao Corinthians, enquanto o Flamengo precisa de apenas um simples empate para passar de fase. Um triunfo do Timão pela diferença mínima levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O Corinthians chega embalado para o confronto após golear o Athletico-PR por 5 a 2, também em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão voltou a vencer na liga nacional depois de duas rodadas e escapou, pelo menos momentaneamente, da zona de rebaixamento.