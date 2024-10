Com show de Messi e Suárez, Inter Miami goleia New England e quebra recorde na MLS

Neste sábado, pela 34ª rodada da Conferência Leste da MLS, o Inter Miami recebeu o New England no Lockhart Stadium e goleou por 6 a 2, de virada. Suárez (2), Benjamin e Messi (3) fizeram os gols do triunfo, enquanto Luca Langoni e Dylan Borrero diminuíram.

Com o resultado positivo, a equipe do Inter Miami, classificada aos playoffs, com 74 somados na primeira posição, chegou ao 11º jogo de invencibilidade na competição (oito vitórias e três empates) e quebrou o recorde de 73 pontos da temporada regular da MLS, estabelecido pelo New England, em 2021. Do outro lado, o adversário, já eliminado, terminou em penúltimo lugar, com os mesmos 31 pontos.

Os gols

O primeiro gol do jogo foi marcado por Luca Langoni, do New England, aos dois minutos de partida. O atleta aproveitou a sobra dentro da área e concluiu para as redes.