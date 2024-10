Arsenal é derrotado pelo Bournemouth e perde invencibilidade no Inglês

O Arsenal visitou o Bournemouth, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. No Vitality Stadium, os visitantes ficaram com um homem a menos ainda no primeiro tempo e perderam por 2 a 0. Ryan Christie e Justin Kluivert marcaram os gols do time da casa.

Com o resultado, o Arsenal segue com 17 pontos e permanece na 3ª posição, mas pode se distanciar dos líderes Manchester City e Liverpool, que ainda jogam na rodada. Essa foi a primeira derrota da equipe de Mikel Arteta nesta edição da competição. Por outro lado, o Bournemouth foi aos 11 tentos conquistados e pulou para a 10ª colocação.

O Arsenal volta a campo nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium. O Bournemouth visita o Aston Villa no próximo sábado, às 11 horas, pela nona rodada do Campeonato Inglês, no Villa Park.