Vitória x RB Bragantino: veja possíveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Vitória entra em campo pressionado para enfrentar o RB Bragantino neste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os primeiros jogos da jornada foram péssimos para o time baiano.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Premiere.

A goleada de 5 a 2 do Corinthians sobre o Athletico-PR fez o time baiano cair na tabela. Mas, com 29 pontos, o Vitória vai deixar a zona de rebaixamento em caso de triunfo, pois igualaria a pontuação do Timão, último fora da área da degola, mas levaria vantagem nos critérios de desempate. O time vem embalado por ter arrancado empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa, após sair perdendo por 2 a 0.