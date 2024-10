Vasco x Atlético-MG: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Copa do Brasil

Nem a derrota por 3 a 0 para o São Paulo na última quarta-feira, pelo Brasileirão, desanimou a torcida cruzmaltina, que vai lotar São Januário neste sábado. Nem mesmo o mau momento da equipe na temporada - não vence há sete partidas -, ou o retrospecto desfavorável diante da equipe mineira - não vence com dois ou mais gols de diferença desde 2013 -, tiram a confiança na possibilidade de sucesso.

O sofrido torcedor vascaíno não vê sua equipe em uma final de Copa do Brasil desde 2011, ano em que conquistou seu único título na competição, e quer o fim do jejum.

Para o Galo, que tem um dos elencos mais caros do futebol brasileiro e está longe da disputa do título no Campeonato Brasileiro, o sucesso nas copas é o seu objetivo para salvar a temporada. Além da Copa do Brasil, o time está classificado para a disputa da semifinal da Libertadores, contra o River Plate, da Argentina.