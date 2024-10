Tenistas do Time RTB vão às finais do Australian Open Juniors Series South America

O Time RTB tem três tenistas nas finais do Australian Open Juniors Series South America, que está sendo disputado no Rio de Janeiro e que garante aos campeões da chave feminina e masculina um convite (wild card) para o Australian Open Junior em 2025. Pietra Rivoli e Nauhany Silva disputam a final feminina, neste sábado, a partir das 9h30 (de Brasília), enquanto Pedro Dietrich enfrenta Leonardo Storck, às 11h. Ambas as partidas com transmissão ao vivo da ESPN.

A gaúcha Pietra Rivoli, de 16 anos, repete até aqui o mesmo resultado do ano passado, quando foi finalista do torneio e esteve a um passo do Grand Slam juvenil. Nesta sexta-feira, na semifinal, Pietra passou pela companheira do Time RTB, a também gaúcha Ana Cruz, por 6/4 6/3.

"Eu e a Ana nos conhecemos desde pequenas, mas essa foi a primeira vez que enfrentei ela em uma partida valendo. Tive que lutar muito para ganhar esse jogo e acho que consegui ser um pouco mais resiliente nos momentos importantes", explicou.