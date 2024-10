Em confronto direto, Cruzeiro cede empate ao Bahia e perde chance de entrar no G6 do Brasileiro

Nesta sexta-feira, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Bahia em um confronto direto pelo G6 do Campeonato Brasileiro e empatou em 1 a 1. A partida, válida pela 30ª rodada da competição nacional, contou com gol de Gabriel Verón para os mandantes e Luciano Rodríguez para os visitantes.

Agora, 44 pontos, o Cruzeiro permaneceu na oitava colocação, desperdiçando a chance de entrar no G6. Os baianos, que buscaram o empate na capital mineira, mantiveram-se na sexta posição, com 46 unidades conquistadas.

Pela 31ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro volta aos gramados no próximo sábado (26), quando encara, às 18h30 (de Brasília), o Athletico-PR, na Ligga Arena. Porém, antes, o Cabuloso concentra suas atenções no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Lanús, no Mineirão, às 19h da próxima quarta-feira (23).