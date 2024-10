Corinthians ganha dois desfalques para jogo contra o Cuiabá pelo Brasileiro; confira

Para o duelo contra o Cuiabá, a tendência é que a vaga de José Martínez seja disputada por Charles e Raniele. Outro nome que pode ganhar força é o de Alex Santana, em reta final de recuperação de lesão na coxa. Já para o lugar Yuri, Ramón tem à disposição nomes como Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

Corinthians e Cuiabá se enfrentam no próximo dia 28 (segunda-feira), às 19 horas (de Brasília), na Arena Pantanal. Com a vitória contra o Furacão, o alvinegro subiu para a 16ª posição, com 32 pontos conquistados. Já o Dourado se encontra neste momento na penúltima colocação, com 26 pontos e dois jogos a menos.