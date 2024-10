Com volta de trio, São Paulo se reapresenta e abre preparação para encarar o Criciúma

Após folgar na última quinta-feira (17), o elenco do São Paulo se reapresentou aos treinos no CT da Barra Funda. Na manhã desta sexta-feira (18), com o retorno do trio de convocados, o Tricolor abriu a preparação para enfrentar o Criciúma, em compromisso válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo pôde contar com o reforço de três jogadores nesta sexta-feira. Jamal Lewis (Irlanda do Norte), Bobadilla (Paraguai) e Ferraresi (Venezuela), que estavam com suas respectivas seleções durante a data Fifa, estão de volta aos treinos no CT são-paulino. O trio participou da atividade inteira e fica à disposição.

O treinamento ainda contou com uma visita especial. Ídolo do São Paulo, o ex-zagueiro Miranda marcou presença nas dependências do CT da Barra Funda para acompanhar os trabalhos desta sexta-feira e reencontrar alguns de seus ex-companheiros de equipe.