Vice-presidente garante que era para o Grêmio ser o atual campeão do Brasileirão e projeta clássico

Um dos assusntos mais comentados na coletiva foi o clássico contra o Internacional, marcado para este sábado. Apesar do jogo ser fora de casa, Antônio Brum mandou um recado animador para o torcedor gremista.

"O foco é total no jogo. Eu posso garantir para o torcedor que o Grêmio vai fazer um jogo muito forte no sábado e, se Deus quiser, sair com um excelente resultado. Tem jogadores que estrearão no Grenal e estão loucos para desfrutar do prazer de jogar esse clássico. Uma vitória no Grenal é sempre muito especial", garantiu.

"Está um clima de favoritismo (para o Internacional) criado pela imprensa. Respeito a análise de cada uma, mas o Grenal já mostrou que não existe favorito. Vejo um jogo que vai ser muito disputado, e os atletas tão com foco nisso. Tenho certeza que o Grêmio vai fazer um grande jogo", completou.