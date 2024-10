Varela é reavaliado e estará disponível para clássico contra o Fluminense

Guillermo Varela estará disponível para o clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília). Convocado pelo Uruguai para a última Data Fifa, o lateral-direito sofreu uma luxação no ombro na partida da última sexta-feira, contra o Peru, e era dúvida para o duelo no Maracanã. Reavalido pelo departamento médico, o uruguaio foi liberado e poderá ser utilizado pelo técnico Filipe Luís. A informação é do ge.

Varela se apresentou no Ninho do Urubu na tarde desta quarta-feira. Junto dele, Plata e Arrascaeta também retornaram de suas seleções e devem estar presentes no duelo.