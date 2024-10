Piqué critica aumento de partidas e sugere ligas nacionais com menos times

O novo Mundial de Clubes vai ocorrer entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Com 32 equipes, a competição será durante o período de férias do calendário europeu, motivo de críticas dos jogadores. O novo formanto da Liga dos Campeões, disputado a partir de 2024/2025, também fará com que as equipes disputem de dois a quatro jogos a mais em uma temporada.

"Entendo que queiram gerar mais receitas, mas para o bem do futebol acho que poderia ser muito melhor ter menos partidas, mas mais experiências premium e exclusivas. Seria mais fácil entreter o público, e os jogadores teriam menos jogos", sugeriu Piqué.

O calendário do futebol tem sido criticado por jogadores e técnicos recentemente. Rodri, meio-campista do Manchester City, afirmou que os atletas estariam perto de realizar uma greve contra a elevada quantidade de jogos. Pouco tempo depois, sofreu uma grave lesão no joelho e perderá grande parte da temporada, inflamando ainda mais a polêmica. Pep Guardiola e Kevin de Bruyne também foram outros nomes a se manisfetar contra o aumento de partidas.