Parque Ibirapuera recebe nova edição do Treino Corre KiloMbo em 26 de outubro; confira informações

Com objetivo de acolher e construir novos espaços para pessoas pretas, o Corre KiloMbo promoverá mais uma edição do treino aberto de corrida neste mês de outubro. O evento acontece no dia 26 (sábado), a partir das 7h00 (de Brasília), no Parque Ibirapuera (SP), com concentração em frente ao Museu Afro Brasil (entrada pelo Portão 10).

O Corre KiloMbo é um movimento de democratização do esporte e celebração da cultura preta fundado no dia 20 de novembro de 2022. O projeto promove encontros mensais, gratuitos e abertos à comunidade preta, realizando caminhadas e corridas com profissionais do esporte e influenciadores.

O objetivo principal dos treinos não é a competição ou a busca por recordes, mas sim tornar a corrida acessível e inclusiva, independentemente do nível de habilidade ou idade.