Atlético-MG anuncia biometria facial na compra de ingressos e acesso para jogos na Arena MRV

O Atlético-MG anunciou, nesta quinta-feira, a biometria facial obrigatória na compra de ingressos para jogos na Arena MRV. A novidade será válida a partir do duelo contra o Internacional, no dia 26 de outubro, sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O cadastramento da biometria estará disponível para os torcedores na próxima quarta-feira (23).

O cadastro pode ser feito no site ingressos.galonaveia.com.br. As vendas de ingressos para o duelo contra o Internacional começam na próxima quinta-feira (24), no mesmo site. Ao comprar as entradas, todos os torcedores, inclusive crianças, terão obrigatoriamente que cadastrar sua facial.