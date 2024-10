Roger projeta primeiro clássico contra o Grêmio pelo Internacional: "Vai marcar a minha vida"

"Um favoritismo em clássico a gente sabe que não existe. As duas equipes vivem bom momento no segundo turno. Eu conheço como o Renato funciona e como ele vai mobilizar justamente essa pressão. Independente das motivações do adversário, da organização da semana do adversário, temos que estar olhando internamente para a gente", comentou.

Por fim, Roger Machado não confirmou que Fernando, Borré e Rogel estarão à disposição para o clássico, mas disse que espera contar ao menos com um membro do trio.

"A gente está buscando recuperá-los para que eles estejam aptos. Hoje, eu não tenho condição de dizer se todos estarão, quem estará à disposição, até porque foram momentos diferentes de lesões e graus diferentes. Penso que ao menos um deles estará conosco, se não no início do jogo, como alternativa no banco", finalizou.

O clássico está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse sábado, no Beira-Rio. Com 46 pontos, o Internacional está em sétimo lugar, enquanto o Grêmio figura na 11ª colocação, com 35.