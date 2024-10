Com Romero, Corinthians encerra preparação para jogo contra o Athletico-PR; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a grande novidade no treinamento foi a presença do atacante Ángel Romero, que serviu a seleção paraguaia na última data Fifa.

Além de Romero, a comissão técnica terá à disposição o volante venezuelano José Martínez, que retornou antes do previsto a São Paulo por conta de sua suspensão nas Eliminatórias Sul-Americanas. O zagueiro Félix Torres, no entanto, serviu a seleção equatoriana na data Fifa e não chegou a tempo para ajudar o Timão contra o Furacão.

Em relação aos jogadores recuperados do DM, a tendência é que o Corinthians conte com o volante Alex Santana e o meia-atacante Talles Magno. Já o lateral direito Fagner e o zagueiro André Ramalho cumpriram suspensão no empate com o Internacional e retornam.