CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos participa de reunião da Copa Sul-Americana na sede da Conmebol

Nesta quarta-feira, a Conmebol promoveu algumas reuniões em sua sede, localizada em Luque, no Paraguai. Uma delas tratou das semifinais da Copa Sul-Americana e contou com a presença do CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, que representou o clube mineiro.

O encontro na sede da entidade teve as presenças de todos os semifinalistas. O presidente Augusto Melo representou o Corinthians, enquanto Lanus-ARG e Racing-ARG também enviaram dirigentes. Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, também estiveram presentes.

Segundo divulgado pelo Cruzeiro, Alexandre Mattos aproveitou a reunião para presentear Alejandro Domínguez e Ednaldo Rodrigues com a nova camisa 3 da equipe mineira, lançada no início de setembro.