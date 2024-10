Alvo de polêmicas, Bielsa admite momento ruim do Uruguai nas Eliminatórias

Nos últimos dias, o treinador tem sido alvo de críticas de grandes nomes envolvidos na seleção uruguaia, como Luisito Suárez e Federico Valverde. O motivo das polêmicas é mau tratamento de Bielsa com o elenco, que estaria incomodado com as atitudes do comandante.

Bielsa então, admitiu que as recentes críticas ao seu comportamento podem ter afetado a atuação da seleção, que nos últimos sete jogos teve cinco empates e duas derrotas.

"Olha, a verdade é que não é porque mudamos alguma ideia, não é porque não tentamos, mas concordo contigo que nestes dois últimos jogos o que foi apontado refletiu-se sobretudo nos momentos do jogo com o Peru e no segundo tempo do jogo de hoje", disso o treinador.

O Uruguai é o terceiro colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, com 10 jogos e 16 pontos, mesma pontuação do Brasil, que está no quarto lugar. Na próxima Data Fifa, a Celeste irá encarar a Colômbia no dia 15 de novembro, sexta-feira, às 21h (de Brasília), em Montevidéu. Depois, no dia 19, terça, visitará a Seleção Brasileira, às 21h45, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.