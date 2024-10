Vasco finaliza preparação para duelo com São Paulo e divulga relacionados

Chega mais e bora conferir! ?https://t.co/FSRGq6dQxo#VascoDaGama pic.twitter.com/wRgeqg8GGy

October 15, 2024

Nas mídias divulgadas pelo clube nas redes sociais, é possível observar que o treinamento iniciou com uma atividade na academia e, posteriormente, ocorreu um trabalho com bola no gramado.

O clube também anunciou os atletas relacionados pelo técnico Rafael Paiva para o confronto. Apesar do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, ser no sábado (19), os principais jogadores do elenco foram convocados para a partida diante do São Paulo.

No Brasileirão, o Vasco está no meio da tabela, ocupando a décima posição, com 37 pontos conquistados em 28 jogos disputados.

Confira a lista completa de relacionados para o confronto com o São Paulo: