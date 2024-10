Palmeiras encaminha renovações de contratos com Marcelo Lomba e Marcos Rocha

Pensando já na próxima temporada, o Palmeiras encaminhou as renovações de contratos do goleiro Marcelo Lomba e do lateral direito Marcos Rocha. Ambos os jogadores têm vínculo com o clube apenas até o final deste ano. A validade dos novos contratos seria até dezembro de 2025.

O Palmeiras adotou, na última temporada, postura parecida, de renovar o vínculo por apenas mais um ano. Com 35 anos, Marcos Rocha é um dos líderes do grupo, comandado pelo técnico Abel Ferreira. O goleiro Marcelo Lomba, de 37, é o reserva imediato de Weverton e, quando acionado, deu conta do recado.

No meio do ano, Rocha viu a lateral-direita ser reforçada com a chegada do jovem Agustín Giay, mas se manteve firme na briga pela posição. Em 2024, Marcos Rocha disputou 44 jogos, sendo 33 como titular. Recentemente, o camisa 2 virou baixa por dois jogos por conta de uma mialgia na coxa direita, mas voltou a ficar à disposição no último compromisso, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino.