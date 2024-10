Aníbal Moreno se destaca entre reforços e é 2° com mais jogos pelo Palmeiras no ano

O volante Aníbal Moreno é um dos pilares do time do Palmeiras na temporada de 2024. O atleta de 25 anos é o segundo jogador com mais números de jogos pelo clube no ano, com 54 partidas disputadas, ficando atrás apenas do atacante Rony, que tem 55.

O argentino foi anunciado pelo clube no fim do ano passado e se apresentou na Academia de Futebol em janeiro deste ano para dar início à sua primeira temporada com o Verdão. O jogador ex-Racing chegou pronto e pulou etapas de adaptação para se firmar rapidamente na equipe. Ele disputou 54 das 58 partidas do time no ano, sendo 44 delas como titular.

Ele chegou para assumir uma posição que, até então, estava carente no time e, logo formou dupla de volantes com Zé Rafael. O camisa 8, porém, sofreu com algumas lesões na temporada, incluindo um problema crônico, uma lombalgia, que o fez atuar com dores em alguns jogos e depois o tirou de outros compromissos. Atualmente, Zé vem sendo reservas, e Aníbal tem atuado ao lado de Richard Ríos.