Guardiola revela maior rival de sua carreira como treinador

Os dois treinadores marcaram uma batalha histórica no futebol inglês. Além de cada um ter conquistado uma Liga dos Campeões em seus respectivos clubes, eles disputaram por diversos anos o título da Premier League. Apesar de Guardiola ter ganhado o troféu mais vezes (6), Klopp encerrou um jejum de 30 anos do Liverpool ao ser campeão em 2020 e virou ídolo do clube.

Anteriormente, os treinadores tiveram uma grande embate no futebol alemão, com Guardiola no Bayern de Munique e Klopp no Borussia Dortmund. Ao todo, eles se enfrentaram 30 vezes na carreira, o atual técnico do Manchester City tem uma pequena desvantagem: perdeu 12 jogos, venceu 11 e empatou sete.