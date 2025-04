Corinthians: quais serão os desafios do novo treinador pós-Ramón Díaz?

Afastar os jogadores do ambiente político conturbado do Corinthians será uma das principais tarefas de quem assumir o comando técnico do clube. Milly Lacombe e Alicia Klein debateram o tema no UOL News.

Ramón Díaz foi demitido do cargo de treinador hoje (17), um dia após a segunda derrota seguida da equipe alvinegra no Brasileirão — 2 a 0 diante do Fluminense, na Neo Química Arena. A demissão veio apenas 21 dias após o título do Campeonato Paulista.

Milly: Blindar time e buscar substituto de Garro