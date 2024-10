Destaque do Corinthians, Gabi Zanotti expõe más condições de ônibus da Libertadores feminina

Uma das principais jogadoras do Corinthians, a meia Gabi Zanotti denunciou, nesta segunda-feira, as más condições do ônibus fornecido para a equipe antes da disputa das quartas de final da Libertadores feminina. A jogadora postou uma séria de fotos em suas redes sociais.

A camisa 10 do Timão fez críticas às condições do veículo que levou as atletas do Corinthians para o confronto contra o Olimpia, pelas quartas de final do torneio. As Brabas venceram por 2 a 0 e se classificaram à semifinal.

Além de expor a péssima estrutura do ônibus, Gabi Zanotti ainda disse que o ar condicionado não funcionava bem. A jogadora tratou a situação como "lamentável" (veja nas fotos abaixo).