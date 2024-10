Alison volta a atuar pelo Santos após um ano e quatro meses e Carille cita "festa no vestiário"

Após um ano e quatro meses longe dos gramados, Alison participou de 15 minutos da vitória do Santos contra o Mirassol por 3 a 2, no último sábado, na Vila Viva Sorte. Foi a primeira partida do volante após lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Antes do duelo do último sábado, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, a última partida de Alison havia sido no dia 10 de junho de 2023, quando o Santos visitou o Coritiba, no Couto Pererira. Na partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, o jogador de 31 anos deixou o gramado com dores e, após exames, foi constatada uma lesão no LCA do joelho esquerdo.

"Não é fácil colocar o Alison, por tudo que passou, apesar de estar treinando bem. Um cara que vem de cinco LCA mais um reparo no joelho. Seis cirurgias. E a festa foi muito para ele dentro do vestiário. Praticamente a metade da carreira na fisioterapia. Até acho que o Sandry não ia continuar pelo ritmo do jogo. O jogo estava com uma intensidade muito alta. Tirar o Sandry naquele momento foi por conta do tornozelo", afirmou Fábio Carille, treinador do Santos.