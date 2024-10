Estevão, do Palmeiras, explica escolha pelo Chelsea e diz: "Meu maior sonho é ser o melhor do mundo"

Ainda jogador do Palmeiras, Estevão já está vendido e ingressará no Chelsea após o Mundial de Clubes de 2025, em julho. O ponta de apenas 17 anos era cobicaçado por outros gigantes europeus, mas optou pelo time de Londres, o que gerou certa desconfiança do público, já que o clube inglês não vem tendo muito sucesso no desenvolvimento de seus jovens talentos. O garoto explicou o motivo da decisão.

"Decidi pelo Chelsea por causa do planejamento deles. Fiquei muito satisfeito com isso. Não apenas por mim, mas também pela minha família. Foi o clube que acreditou em mim e confiou no meu trabalho. Espero poder retribuir isso", disse ao The Guardian.

"Isso não me preocupa (jovens que não tiveram sucesso no Chelsea) porque cada um é diferente. Não sei o contexto ou como eles eram. Vou ter que encontrar meu espaço e vou ter que dar todo o meu esforço todos os dias", acrescentou.