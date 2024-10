Em São Paulo, brasileira Rafa Miiller conquista título do maior torneio de beach tennis do mundo

Neste sábado, na Arena Eztec, aconteceram as semifinais e as finais do Sand Series, maior evento de beach tennis do mundo, que pela primeira vez na história ocorreu em São Paulo. Entre as mulheres, a dupla composta por Rafa Miiller, brasileira, e Patty Diaz, venezuelana, venceu o torneio. No âmbito masculino, o italiano Spoto e o francês Gianotti ficaram com a taça.

A edição de São Paulo marcou a terceira etapa do Sand Series em solo brasileiro neste ano, após passar por Ribeirão Preto (SP) e Brasília (DF). A competição conta com a chancela da ITF.

Na grande final da categoria feminina, a dupla que conta com as duas jogadoras número um do ranking da ITF (International Tennis Federation) venceu o título do Sand Series São Paulo. Diante da dupla italiana Ninny Valentini e Giulia Gasparri, Patty Diaz e Rafa Miiller confirmaram o favoritismo e, por 2 sets a 0, conquistaram o troféu.