Com Ferraresi na seleção e Arboleda fora, Ruan Tressoldi pode ganhar chance no São Paulo

Ruan Tressoldi pode ser a novidade do São Paulo na próxima quarta-feira, contra o Vasco da Gama, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Arboleda, que cumprirá suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos, e Ferraresi, que joga pela seleção venezuelana um dia antes, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Desta forma, há grandes chances de Ruan Tressoldi ganhar uma oportunidade. O zagueiro foi contratado por empréstimo na janela de transferências do meio do ano, porém, até agora não recebeu muitas oportunidades para mostrar seu futebol.