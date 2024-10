Santos vence o Mirassol em jogo de cinco gols na Vila e assume a liderança da Série B

A resposta do Mirassol também foi rápida e o time do interior paulista chegou com perigo aos dez. Gazal recebeu de Lucas Ramon, finalizou bem e Brazão fez grande defesa. O Peixe voltou a ficar à frente do placar aos 12 minutos. Depois de cobrança de lateral de JP Chermont, Willian Bigode recebeu livre, finalizou bem e não deu chance para o goleiro. Aos 18, o Mirassol assustou a defesa santista em desvio de Dellatorre, mas Escobar recuperou e afastou o perigo de dentro da pequena área.

Dez minutos depois, o Peixe quase fez o terceiro. O Peixe saiu em contra-ataque, Guilherme recebeu de Wendel Silva na esquerda, finalizou e acertou o travessão do Mirassol. Aos 31, o Mirassol chegou mais uma vez. Dellatorre teve espaço e bateu para fora, perto da trave direita de Brazão. Na sequência, o Santos respondeu. Escobar cruzou na área, Wendel Silva desviou de cabeça e a bola passou por Bigode e ficou fácil para Muralha.

Aos oito do segundo tempo, o Santos teve nova chance de ampliar. Guilherme cobrou falta na área, mas Lucas Gazal fez o corte e mandou para escanteio. Em seguida, o Mirassol arriscou de fora da área com finalização de Gabriel, que mandou por cima do travessão de Brazão. Aos 12, Guilherme tabelou com Wendel em jogada de contra-ataque, finalizou de dentro da área e acertou a trave. Cerca de cinco minutos depois, Guilherme desperdiçou outra chance. Laquintana cruzou pela direita, o camisa 11 recebeu de frente para o gol e carimbou o travessão.

O Santos pressionou o adversário e, aos 22, Hayner bateu de fora da área e Muralha mandou para escanteio. Depois da cobrança, Luan Peres cabeceou, mas para fora. Pouco depois, Guilherme avançou pela esquerda e tocou para Wendel Silva, que finalizou por cima da meta de Muralha. Sem aproveitar as chances, o Santos viu o Mirassol empatar aos 28. Gazal levantou a bola na área, Dellatorre venceu a marcação de Hayner e completou de dentro da pequena área para o fundo do gol de Brazão.

Precisando do resultado, o Santos se manteve no ataque e, por pouco, Otero não fez o terceiro. O atacante finalizou de fora da área, a bola pingou na frente de Muralha e o goleiro espalmou. e fez o terceiro gol aos 38 do segundo tempo. Luan Peres aproveitou o cruzamento pelo alto após cobrança de escanteio e marcou o tento da vitória santista. Nos acréscimos, o árbitro expulsou Pituca após confusão na área. Primeiro, ele deu cartão vermelho, mas depois de revisar no VAR, aplicou o segundo amarelo, e o Santos ficou desfalcado.

A reta final do jogo ficou tensa. Lucas Ramon teve choque de cabeça com Escobar, ficou caído no gramado e gerou preocupação. O atleta do Mirassol foi retirado do campo de maca e recebeu atendimento à beira do gramado.