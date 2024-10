Santos celebrará 108 anos da Vila com ação especial no intervalo do jogo

No intervalo da partida, os funcionários mais antigos entrarão em campo para homenagear todos que fizeram parte da história da Vila Belmiro. Todos eles estarão com uma camisa personalizada para a data especial.

O dia de inauguração da casa do Peixe foi no dia 12 de outubro de 1916. Esse primeiro evento contou com solenidades e brincadeiras entre os associados. Cerca de dez dias depois, o estádio recebeu seu primeiro jogo oficial: Santos 2 a 1 Ypiranga.

Naquela época, a Vila ainda era chamada de "Campo do Santos" ou "Praça de Esportes do Santos". Com o passar do tempo, o nome do bairro virou o apelido do estádio. O palco passou a se chamar Urbano Caldeira em 24 de março de 1933, após o falecimento do maior abnegado da história santista.

O maior artilheiro da história do estádio, até os dias atuais, é o Rei Pelé, com 288 gols, seguido por Feitiço, com 162, e Pepe, com 152.

Atualmente a Vila Viva Sorte tem capacidade para cerca e 16 mil torcedores. Em breve, porém, a casa do Santos passará por uma reforma, em parceria com a WTorre, e terá a capacidade para 30 mil torcedores. As obras, contudo, ainda não têm uma data certa para começar.

A diretoria do Santos aguarda o Pacaembu para, aí sim, dar início à reforma do Urbano Caldeira. A previsão é a de que as obras durem entre dois anos e meio e três.